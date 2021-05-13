北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

獅子會前會長（案1203）活動範圍超廣，指揮中心今公布個案5/4、5/6至5/10共6天行蹤，足跡除了萬華某茶藝館，也去過台北SOGO復興館、國父紀念館、天母、好市多北投店、林口三井，其他還包括新北蘆洲、新莊、五股、三重、淡水，以及桃園、新竹等地。

根據指揮中心公布，案1203確診以後，19人接續確診，引發群聚。是疫情自去年爆發以來，影響人數最多的一位。

獅子會前會長足跡。（指揮中心）

獅子會前會長足跡。（指揮中心）

(中時新聞網)