全台新冠肺炎疫情不斷擴大，光12、13兩日，就分別增加了7與16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者。德國媒體表示，疫情去年爆發以來，台灣一直被視作全球「防疫優等生」，不僅美國前衛生部部長的阿札爾（Alex Azar）曾來台取經，蔡政府甚至打出「Taiwan can help」的口號，捐贈多國醫療口罩；然因台灣從未實施普篩，有看法指出，官方通報的感染病例與實際情況之間可能存在差別，「防疫優等生」是否破功成外界關注焦點。

根據《德國之聲中文網》12日報導，台灣從去年起被全球視作「防疫優等生」，阿札爾去年8月訪台，便向媒體強調，此行目在加強美、台雙方在衛生安全方面的合作關係，並希望向台灣學習防疫之道；總統蔡英文去年年底接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）訪問時，還特別介紹台灣防疫經驗的成功，關鍵就在「審慎以對」、「迅速應變」、「超前部署」，這也是台灣免於封城的原因。

報導指出，台灣在疫情期間還打出「Taiwan can help」的口號，向多國捐贈醫療口罩，其捐贈之數量、國家皆相當可觀，包括美國、日本、歐洲、非洲、台灣友邦、新南向政策目標國家與中東地區，引發國際高度關注。截至12日，台灣通報的總確診人數為1231例、死亡病例為12例。

值得注意的是，報導直言，台灣去年曾有比利時工程師、日本留學生、日本工程師在台灣長期停留後，返國被驗出確診新冠肺炎的消息，但台灣中央流行疫情指揮中心皆對外表示，這些病例的感染源都不在台灣。由於台灣從未做過普篩，故有看法認為，官方通報的感染病例與實際情況間恐存在差別。

(中時新聞網)