淡北道路長期卡關，交通部評估報告近期出爐，指淡北道路仍是最佳方案。對此，工程會主委吳澤成今表示，為了不讓車流全部灌進台北市，歷經幾個月的評估，希望能修正原先設計，將淡北道路能接上關渡大橋，以讓要往新北的車輛避免進入台北市。

為解決淡水交通惡夢，新北市自25年前就開始規畫新增淡北道路，全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，北起淡水區台2線淡金路與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路。該方案在去年通過二階段環評，雙北市府也完全取得用地，評估整體工程建設經費約63.05億元，新北市府向中央提出公共建設計畫報告，爭取行政院30億元補助。

儘管雙北市府樂見其成，但後來傳出有立委串連北市里長反對新北車輛湧入北市，因而出面喊話反對，也讓計畫再度喊卡。

對此，工程會主委吳澤成日前提出「拓寬台2線取代新建淡北道路」構想，由交通部針對台2線的拓寬、高架及淡北道路等多項方案再次重新評估。該報告於日前出爐，認定淡北道路仍是能夠解決台2線壅塞的最佳方案。

對此，國民黨立委洪孟楷今在立法院質詢吳澤成時，就直接詢問既然交通部的報告都已認定淡北道路是最佳方案，工程會接下來將如何推動計畫？對此，吳澤成語帶保留地說，依照他看到交通部給新北市政府的公文來看，目前的評估是朝向「怎樣讓車輛不要全部進入台北市」、「怎樣讓一部分車輛流到新北市」。

洪孟楷追問，難道報告的結論不就是希望能興建淡北道路？吳澤成不置可否地說，原來淡北道路的計畫是直接接上大度路，但評估發現車流將全部灌進台北市；因此，經過2、3個月的評估，認為應該要分流，也就是原來要往新北的車輛，不一定要到台北市，而是走關渡大橋就可前往，因此希望修正後的淡北道路可以接上關渡大橋。

(中時 )