中央流行疫情指揮中心「醫療應變組副組長」羅一鈞13日說明，針對兩個不同地區，包含：案1203（新北五股獅子會前會長）、宜蘭遊藝場案1202（遊藝場員工），均與諾富特事件都有相同病毒株，擁有同樣的傳染鏈。

衛福部長陳時中提到，萬華有相關的不少案例，環境是相對複雜，引發交叉感染可能性是增高，北市已對當地飲酒相關店家要求停業三天。

指揮中心副指揮官陳宗彥接著說明，萬華當地的營業型態較為複雜，經過與防疫醫師討論，決定以「三水街」往東西南北範圍進行匡列（東至康定路、南至和平西路三段、西至梧州街、北至桂林路），12日已經請分局協助，透過業者組成的協會，把從業人員、客人整理出名冊，將交給防疫醫師進行後續疫情調查。

另外，陳宗彥提到，13日下午2點已針對4/15至5/12曾到萬華地區一帶的民眾發布細胞簡訊通知，簡訊數約60萬則，做好自主健康管理，若近期有身體不適，請儘速就醫，有問題也可撥打1922防疫電話詢問。

(工商 )