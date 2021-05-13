浩子入圍金曲獎，阿翔、籃籃兩個主持搭擋也替他開心。（陳俊吉攝）

《綜藝新時代》歡慶將播出第100集。（陳俊吉攝）

浩子入圍金曲獎。（陳俊吉攝）

民視職人體驗節目《綜藝新時代》13日歡慶5月14日將播出第100集，並宣佈樂天女孩隊長籃籃加入主持陣容。主持人浩子昨剛入圍金曲獎「最佳台語男歌手」、「最佳台語專輯獎」，他表示當下正跟老婆在百貨公司準備吃飯，接到經紀人電話時開心到不小心一直罵髒話，驚魂未定下想尿尿還一直尿不出來，因為心情超級爽，夫妻倆還在廁所外面相擁喜極而泣。阿翔也很開心自己的兄弟圓夢，透露浩子當初就是為了當歌手才參加《電視笑話冠軍》，「他從踏入演藝圈的第一天就是為了當歌手」。

浩子說，他本來都不知道昨天是金曲獎入圍名單公布，也完全不敢想，「昨天看到自己的名字在伍佰老師旁邊，你知道我有多爽嗎？居然可以名字放在一起！這樣就夠了，很感謝評審有聽到我的聲音」。他回憶當時製作《共你惜惜》專輯時，經紀人曾問他要不要報名金曲獎，當時分析如果不要報可以沒有妥協地做音樂，因此一度決定不要報名，後來跟老婆講了之後卻被罵：「為什麼不要報？你可能只出這一張專輯！」後來證明果然「聽某嘴大富貴」。

民視、八大《綜藝新時代》歡慶100集 慶功（陳俊吉）

「昨天第一時間是她跟我一起接到這好消息，讓我有一個人可以跟她一起喜極而泣，不然在工作只能隱藏開心，我有在她面前痛哭！」後又諧星魂上身開玩笑說「因為尿不出來嘛」，自嘲「功能退化也是有啦」。他說兩人本來要一起吃飯，但自己情緒一直很激動，點餐時服務員一共來問了三次，但自己還在哭、思緒很亂，連經紀人說媒體在問入圍感言，他也說「怎麼有辦法生出感言啦」。他透露老婆馬上買了一個包包送他當入圍禮物，象徵「包」起來。

他表示，出專輯就是想唱給人家聽，他想用每一首歌曲陪伴每個角落的每個人，「十首歌有十個面向，希望某一首歌可以走進某一個人的心裡，這樣出專輯就有意義」，至於入圍最大的意義，「就是免費幫我這張專輯再宣傳，希望更多人聽到我的歌，給他們一點惜惜，因為專輯叫《共你惜惜》，我無法一個個跟大家說加油，透過音樂可能比較容易」。

浩子也坦承當初上《電視笑話冠軍》就是希望講完笑話後面的自彈自唱表演可以讓唱片公司能看到他，但可惜從來沒人找，後來他慢慢敢唱自己創作的歌也要感謝阿翔，因為兩人主持《食尚玩家》時，是阿翔鼓勵他「你不是有寫歌，隨便拿一首出來當我們的主題曲」。

(中時 )