南韓人氣女團ITZY是TWICE的師妹，一出道就獲得「怪物新人」頭銜，成員不僅各個會唱、會跳還同時擁有超高顏值，短短一年便圈粉無數成為南韓大勢女團之一，日前她們帶著新專輯回歸，其中17歲成員有娜的逆天身材再度受到關注，不少網友見到她的纖腰都忍不住看傻。

日前網路上釋出多張ITZY在前往電視台的側拍照，她們熱情地對記者們打招呼，高顏值組合一字排開十分賞心悅目，其中年紀最小的「忙內」有娜身穿黑色皮褲及皮衣，冷酷帥氣的風格意外吸睛，她露出一截毫無贅肉的白皙纖腰，腰細到彷彿隨時都會斷掉。

有娜露出白皙螞蟻腰。(圖/翻攝自韓網)

不僅是有娜，站在她身旁的留真也同樣穿著短版上衣，露出纖細螞蟻腰，2人都擁有完美腰身和臀部曲線，照片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，網友認為才17歲的有娜明明還未成年，身材卻比很多女藝人還要更好，忍不住狂讚，「跟大腿一樣細的腰…羨慕」、「不只是巴掌腰…臀部曲線也瘋了！」

站在有娜身旁的留真也同樣擁有逆天身材。(圖/翻攝自韓網)

而事實上，過去ITZY就曾分享過她們的減肥餐，菜色有九成都是水果，像是小番茄、花椰菜、甜椒等，只有少量的健康澱粉和蛋白質，像是地瓜、水煮蛋等等，主食也是容易有飽足感又低熱量的蒟蒻絲，料理方式還幾乎都是僅用水燙過，可以說是為了維持身材無所不用其極。

(中時新聞網)