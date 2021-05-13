13日，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）表示，將繼續用一切可使用的政策工具，減少新冠疫情所造成的衝擊影響。同時，黑田雖對日本景氣回春有信心，但正實施另輪緊急狀態下的日本社會，經濟在未來還是有可能會更不好。

黑田東彥重申，因顧及量化寬鬆實施時間過長，像超長天期公債殖利率大幅下跌的話，一些退休基金的獲利可能遭侵蝕，故會採取較均衡的策略方式以期減少負面作用。

黑田行長至國會報告時指出，將考量政策效應與成本，就是要通貨膨脹升至目標值，同時，日企獲利會上揚，職缺數量可增加，員工薪資也跟著成長。

藉著新冠疫情紓困計畫，以及超寬鬆貨幣政策雙管齊下，要將新冠疫情衝擊降至最低是很重要的。受益於強勁貿易出口與工廠生產，黑田強調日本景氣是有慢慢在添加復甦動力。

不過近期要擔心的是，新變種病毒株病例激增，以及緊急狀態還得要到五月底才能解除，零售產業中特別是需要面對面與人接觸業者，受到影響性將可能更大。

日本央行指出，現在的經濟活動，還是沒有辦法回復至像疫前一樣正常。經濟前景也正面臨著下行風險，也暗示未來景氣有可能會更不好。

外界普遍預估，日本第一季經濟成長將會衰退。甚至2021整個上半年，因為動不動就實施的疫情緊急狀態，讓消費縮手進而拖累整個景氣面。

(時報資訊)