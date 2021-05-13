佳世達(2352)今舉行線上法說，公司第一季營收509.04億元，營收年成長30%，毛利率14.7%，年增1.3個百分點；營益率3.4%，年增0.8個百分點；稅後盈餘21.12億元，年增809%，EPS為1.07元。佳世達第一季營收與獲利年增率大幅成長，EPS 1.07元再創十三年來單季新高。此外，佳世達首季三率三升，毛利率為14.7%，營益率為3.4%，稅後純益率為5.1%。

展望第二季，佳世達董事長陳其宏表示，今年是豐收的一年，第二季訂單大於供給，獲利展望審慎樂觀，H2變數多。雖然多國陸續施打疫苗，但歐洲印度疫情仍嚴峻，供應鏈端持續面臨挑戰且變數仍多，涵蓋了缺料、漲價、貨運緊張等因素。由於變數高，尤其是關鍵零組件的短缺，「能成套就是出貨，不能成套就變成存貨」。寬鬆的貨幣政策，也是下半年能否維繫景氣的重要因素。

佳世達財務長洪秋金表示，第一季為傳統淡季，但因超前部署高附加價值事業轉型的助益，及資通訊事業受惠於商業用與工業用需求增加。首季佳世達業外收益持續正貢獻，高附加價值事業（醫療、智能方案、網路通訊）營收年成長92%，佔營收比重33%，對聚碩(6112)持股於3月23日從35%增加為51%。

佳世達首季現金和約當現金增加至236.29億元，年增70%，每股淨值為19.82元。佳世達高附加價值轉型事業營收占比持續朝營收過半目標邁進。佳世達自5月12日起將不再認列友達業外獲利，改採評價認列，降低業外對財報的影響數。

而佳世達也決議股利政策，每股擬配1.5元，以今日收盤價29.45元計算，現金殖利率5%；相較去年EPS 2.54元，配息率率近6成。

(時報資訊)