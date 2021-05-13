全球前五大手機品牌vivo繼在台開賣X60系列造成銷售熱潮後，再度推出V系列新品V21 5G，搭載聯發科(2454)天璣800U 5G晶片，配備全球首款4400萬畫素OIS光學防手震前鏡頭，搭載獨家前置雙柔光燈，昏暗環境也能溫柔補光，售價13,990元，5月15日起正式開賣。vivo V21 5G厚度約7.29mm、重量僅176克，vivo V21 5G主打照相功能，後置AI智慧三鏡頭分別為6400萬高畫素主鏡頭、可容納120度超大視野800萬畫素超廣角鏡頭和200萬高畫素超微距鏡頭，滿足消費者各式拍照需求。

vivo V21 5G除了出色的拍照功能外，也提供絕佳的軟硬體設備，90Hz螢幕刷新率，提供使用者滑順流暢體驗；聯發科天璣800U 5G晶片以及記憶體整合+3G，在8GB RAM基礎上，利用記憶體整合技術，可以調用3GB ROM到RAM進行使用，即刻享受8+3GB的RAM快感，從此告別卡頓困擾。

vivo V21 5G將在5月15日起起搭配中華電(2412)、台灣大(3045)、亞太電(3682)等多家電信商搭配資費0元販售，並於全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣，購買可享「業界最長15日新品換貨」、「維修免費到府收送」、「免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等六大售後保障。

(時報資訊)