宜蘭頭城吉祥路鐵路平交道，日前傳出一名八旬老婦遭太魯閣號撞死的意外，而這名死者正是知名脫口秀演員「大可愛」的奶奶，不過新聞曝光後，不少網友就留言各種讓家屬痛心的文字，讓他發文難過表示：「奶奶被交通意外帶走了 ，希望不要連奶奶的名譽也帶走。」

脫口秀演員「大可愛」表示奶奶因為個人疏忽，日前誤闖平交道遭撞死，導致許多乘客因此誤點感到抱歉，不過卻有網友留下令人痛心的字眼，像是「想輕生真的可以不用這樣」、「恭喜！她死了」，甚至還質疑奶奶是刻意輕生，想騙取台鐵賠償金，這些看到黑影就開槍，以及訕笑甚至妄加揣測的留言，讓他怒斥無非是對家屬的悲痛情況落井下石，也對造成的傷痛雪上加霜。

大可愛臉書全文。（圖／大可愛臉書）

對於網友的胡亂揣測，大可愛強調奶奶就是「重聽又行動緩慢」的老婦人，會誤入平交道是沒聽到警示聲，等看到列車一時誤判才遭撞死，強調這些都在監視器畫面看的到，因此向台鐵要求相關損害賠償，絕對是像網友謠傳是為了騙取賠償金。

大可愛露父親因為處理奶奶後事，一夕之間白了頭髮，無法想像爸爸若看到網友偏頗的留言會有多難過，呼籲外界能對報導背後活生生的人高抬貴手，並且多些同理心，少點未審先判和用詞偏頗的文字去實現正義感，最後更希望奶奶能一路好走。

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