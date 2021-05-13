新北市某高中實施「五五酷刑」班規，以「背誦心經、在講台做蠢事讓同學笑、用臉原地衝破保鮮膜及扣國文總平均2分」等方式處罰學生，引發軒然大波，經監委葉大華調查，發現主管機關未督導該校召開校事會議，並誤解校安通報政策，糾正新北市政府教育局。

監委葉大華表示，「五五酷刑」班規共有55條，「酷刑」是指未繳交作業時的罰則或規訓行為效果。該名導師自2016年起即開始施行，實施對象涉及4個班級、129名學生，確實執行過的班規罰則達十餘項。

「五五酷刑」班規內容包括，躺在講台上模仿蛋黃哥說「好累喔，不想上課」；躺在講台上學缺水的魚跳動30秒；在講台上表演「大正百寶能」的廣告；吃飯時間在一樓電梯前，對每個人鞠躬喊歡迎光臨、謝謝光臨等。

葉大華說，雖然該師初衷是為了增加趣味，以提升學生遵守繳交作業的意願，但經諮詢專家學者及學生代表，發現有24條班規（44％）涉及人格權、 5條涉學習權、4條涉及體罰、2條涉及財產權的侵害，部份條文則有違反「禁止體罰」、「性別平等」原則。

葉大華認為，該班規模仿綜藝節目整人手法，令學生於眾人面前出糗，明顯已有複製歧視與偏見等反教育之實，實施手段產生的效果，也與教育目的顯不相當，不符比例原則，涉及不當管教。

糾正案文指出，去年8月24日新北市某高中接獲該校教師訂定的班規，疑涉體罰或霸凌學生的不當管教陳情，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，應於5天內召開校事會議，且應籌組具外部專業人員參與的調查小組來調查，但該校卻遲了1個月才依據新北市教育局公文啟動調查，且僅3位教職員完成調查報告，均已違反教師法相關規定。

此外，該高中知悉家長陳情後，自行認定「僅屬家長陳情」，並以「上級機關新北市教育局已知情」為由未進行校安通報，直到家長投訴媒體後，才以「本案屬媒體關注事件」進行校安通報，但全案仍屬延遲通報。

然而，新北市教育局竟稱該校「通報無延遲、符合規定」，且對於該校援引舊規定進行處理，竟渾然未查違法之處，另該校及新北市教育局也誤解校安通報政策，延遲通報達21天，實屬監督不周，因此糾正新北市教育局。

(中時 )