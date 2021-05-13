台電公司發展台灣綠能產業，在台南市沿海地區發包「台南鹽田太陽光電新建工程」，遭地方公職人員涉嫌違法收取及運用光電款項，台南地檢署12日一舉傳訊七股、將軍區共8位里長與2名業者到案，查出七股區陳姓里長涉嫌貪汙罪，諭知10萬元交保候傳，該里長以案件進入偵查為由，不願多說。

台灣2025年要達到非核家園目標，全台發展綠能產業，南部以光電產業為重，濱海地區多處魚塭與鹽地都設置太陽能光電板。

台電公司將在七股、將軍區的光電業務交給民間承包廠商，有廠商在2019年被兩行政區內的多位地方里長索取回饋金，過程遭質疑有「綠蟑螂」介入，阻礙能源發展。

南檢檢察官與專案人員12日一口氣傳喚當地8位里長與2位業者到案，釐清業者支付的回饋金與捐款的名目，經過一夜查證，認為七股區陳姓里長在2019年8月至11月間涉嫌違法收取、運用50萬元、10萬元等相關款項，觸犯貪污罪，但無羈押必要，諭知10萬元交保。

陳姓里長13日獲釋，未對外詳述案情，僅稱案件進入偵查階段，不願多說。

南檢表示，為確保順利推動與發展國家能源政策，將持續追查綠能業者在施作過程是否有遭不法勢力介入，及地方公職人員收取運用相關款項有無不法情事。

(中時 )