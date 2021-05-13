疫情陸續傳出本土確診案例，疫情指揮中心表示，近日不排除升高防疫層級至第三級，市場恐慌氣氛再起，加上MSCI公布半年度調整，台股於「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重調降幅度為0.26％、0.30％，二大利空衝擊，台股震撼重殺，4天來跌掉超過1,600點，短線觀察疫情能否守穩，中長線多頭仍有可為。

日盛投信表示，受到國內疫情擴大影響，台股在高檔出現恐慌賣壓，融資賣壓持續出籠，部分融資更遭斷頭，法人操作也因部分個股跌勢加重而遭停權，影響多頭氣勢。雖然今年產業景氣持續樂觀看待，部分產業獲利成長幅度不小，但本土疫情後續發展的不確定性使短期市場充滿變數，短線信心不足，指數不易持穩。另MSCI調降台股權重分析，預估台灣將有10.15億美元被動式資金流出，該等金額與台股成交量相比實屬不顯著。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，從技術面來看，4月下旬起，在17,000點之上，台股連續出現三次6,000億元以上的帶量收黑K棒，應慎防短線上檔套牢量，可靜待量縮拉回整理後再找布局買點。後勢主要觀察疫情控制狀況，若疫情能快速控制，市場將加快回溫、多頭仍大有可為。

陳思銘認為，從基本面來看，上市櫃公司公告4月營收總計3.28兆元，年增21.9％，寫下歷年同期最佳表現，並且營收創歷史新高家數126家，為2015年以來同期最多。加上今年以來上市櫃公司合計營收年增率皆能維持在二成以上，不論從資金面、基本面來看，都有利多頭，因此疫情若能盡快守住，下半年台股多方表現機會大。

(工商 )