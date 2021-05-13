長聖（6712）雙喜臨門，繼前四月營收以7299萬元，交出超越去年全年營收的佳績後，也新增為MSCI摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）全球小型成分股，有望成為基金買進標的。

長聖今年1月8日才上櫃，是第一家上櫃生技公司以最短時間被MSCI列入全球小型指數成份股。

受惠於特管法細胞委託製造業務持續成長，長聖自結四月營收2400萬元，年增527.01％，累計前四月營收7299萬元，已經超越去年全年的營收7千萬元。法人認為，該公司4月業績有望轉虧為盈，由於細胞產品委託製造業務穩定成長，細胞委託訂單已排到今年11月，預期今年有機會正式進入獲利紀元。

長聖在細胞委託製造（特管辦法）裡夾持著四大競爭優勢，（1）核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗（DC）、全國唯一供應的樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）與骨髓間質幹細胞（BMSC）（2）核准件數最多：衛福部核定67件免疫癌症治療中，長聖占有26件（占所有核定項目的39％）；（3）合作醫院最多：與21家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患已超過10多家醫院；（4）收案人數最多：已收治超過200位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長，長聖於癌症免疫療法領域領先同業。

(工商 )