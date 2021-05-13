聲量趨勢圖。(取自網路溫度計)

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

國內疫情近日快速升溫，本土案例數量急速增加，繼宜蘭、新北市蘆洲出現本土感染後，基隆與台北市萬華區也都出現確診個案，引起民眾恐慌。網友開始「抓戰犯」，有網路聲量趨勢指出，不少網友劍指罪魁禍首為「華航」，其次為政府鬆懈。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，發現最多網友認為罪魁禍首是華航，緊接著是政府鬆懈、人民危機意識下降，以上三點都是大家認為本土疫情快速失控的原因。另外，網友除了怪罪華航造成防疫破口，加上諾富特飯店被爆出「混住」情形，還有公文跑了兩個多月還來不及處理，疫情就率先爆發等原因，有網友直指政府本身也鬆懈了。

另外，該篇報導提到，行政院長蘇貞昌第一時間點出民眾現在比較鬆懈大意，呼籲國人應該收心，挨批是想第一時間撇清責任，但有網友認為「台灣人最近警戒心確實下降」。

然而目前台灣疫情陷入嚴峻狀態，外界憂心是否可能會升高到三級警戒，衛福部長陳時中今(13日)表示，目前有一個源頭的跡象看得出來，蘆洲、宜蘭跟整個諾富特的病例，基因定序是一樣的，升到第三級的可能性稍微低了，雖然現在看起來有幾個群聚在發生，不過很可能是相同的來源。

(中時新聞網)