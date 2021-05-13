Youtube頻道擁有逾76萬人訂閱的網紅美麗妄娜，外型甜美卻有F罩杯火辣身材，被網友評為「最美YouTuber 」，近日，有網友在網路論壇發文，爆料她過去曾劈腿、不雅照外流，她12日也親自拍片澄清。

有網友在Dcard爆料美麗妄娜過去劈腿、不雅照外流等傳聞，對此，美麗妄娜也發文回應：「網上現在傳言說，我和一堆男生的不雅照和迪卡（Dcard）的無限誹謗，請想吃瓜的來看來吃。在這邊跟各位打勾勾，我一定有福同享。」

隨後她也在澄清影片中指出，網上流傳的照片中，從頭髮髮色、指甲等都能看出不是她，美麗妄娜更開玩笑直言，身為一位大方的公眾人物，假如她真的有拍，一定會第一時間分享給大家，「我會給別人機會搶先我一步發出去給大家看嗎？不可能嘛」。

美麗妄娜因抖音而開始有名氣，2018年成為youtuber，也曾是「惡棍娛樂」的一員，外型亮眼還有火辣身材的她，因豪爽、無厘頭的直率個性，吸引不少粉絲，Youtube頻道擁有逾 76萬人訂閱。

不過日前她拍影片淚訴，其實自己患有「容貌焦慮症」，無時無刻都覺得自己不夠漂亮，臉上有一點點瑕疵就會覺得自己很醜，讓她決定以全素顏拍片，並呼籲「我們不要再管別人說什麼了，我們第一步不學別的，先學怎麼愛自己好嗎？」展現最真實的自我，也讓不少網友產生共鳴。

Dcard謠言美麗妄娜拍不雅照，本人出來自白。(影／取自美麗妄娜YouTube)

(中時新聞網)