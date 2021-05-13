從去年延燒到今年的新冠肺炎疫情，至今仍是相當嚴峻，也影響了大型國際賽事的進行，原本攸關東京奧運資格積分的世界羽聯BWF馬來西亞公開賽、新加坡公開賽分別延期、取消，雖然BWF還沒正式公佈，但直到東奧前或許都不會有比賽，等於讓部分最後爭取積分的選手恐怕提前奧運夢碎。

印度媒體提到，該國前世界球后賽娜（Saina Nehwal）、前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）在超級系列500的新加坡公開賽取消後，恐將無緣參加東京奧運，因為這場原本是兩人爭取積分的最後一站賽事，現在打不了，也無法有分數進帳，但昨天BWF僅宣布新加坡站取消，還要擇日公布東京奧運資格訊息。賽娜和斯里坎特都曾在奧運拿過銅牌。

台灣羽球雙打好手許雅晴的臉書粉專，則是貼出東京奧運備取名單截圖，表示她的女雙和混雙都是備取一，因為新冠疫情，今年賽事有許多變數，年初歐洲站取消，5月亞洲站印度、馬來、新加坡也接連告吹，讓她少了一些機會，也很遺憾這段期間選手們都在國家運動訓練中心備戰，仍無法再進一步拿到奧運門票。

截至5月11日，東京奧運資格排名，台灣男單周天成、女單戴資穎都是排名第2，排名第7的男雙組合王齊麟／李洋，因為前一位的印尼組合亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）是該國第3組排名在前16名安全名單的組合，然而奧運羽球一個項目一個會員國最多只有兩組參賽，因此兩人不具資格，「麟洋配」變成正取名單第6組。

(中時 )