受國際股市重挫，台股今天持續大幅震盪，高低點達到663.39點，終場以15670.1點作收，下跌232.27點，跌幅1.46％，成交金額5682.79億元。

電子、金融依舊疲軟，但跌幅較前兩日相對較輕，強勢股集中在防疫概念股，生技化工族群多檔漲停，漲停股包括高端疫苗(6547)、五鼎(1733)、合世(1781)、國光生(4142)、康那香(9919)、毛寶(1732)、台康生技(6589)、恆大(1325)等；而心理因素影響，民眾瘋搶物資，食品股的愛之味(1217)、宏亞(1236)登頂，電商的富邦媒(8454)、網家(8044)及創業家(8477)都呈現大漲。

近期台股反映國際股市疲弱、美國通膨升溫，以及本土疫情影響，加快跌速，恐慌程度尤甚以往，今天雖然稍踩煞車，但跌點仍達232點。不過，凱基投顧認為，台股史上前5大單日最大跌幅均達6％以上，昨天盤中最大跌點超過1400點，跌幅達8.6％，可見盤中恐慌程度尤甚以往，但統計這5次重挫之後台股的表現，發現在1周內都會出現底部，且把時間拉長1個月後來看，平均報酬率可達9.5％；拉長時間至3個月與5個月後的平均報酬率則達11％與22％；另外，台股基本面仍強，歐美正準備迎來經濟解封且正積極回補庫存，給台股長線佈局機會。

今天台股技術指標短線乖離過大，應該會有收斂空間；但較不利的是除了5日、10日及20日均線下彎，季線走平後也開始下彎，可能進入季線跟半年線間較大的箱型區間整理。

櫃買指數今天收漲，終場以187.03點作收，上漲1.88點，跌幅1.02％，成交金額816.96億元。

(時報資訊)