新冠肺炎本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今（13）日在行政院會表示，相較去年剛發生疫情時，台灣有5個更好，因此面對疫情新變化是挑戰、也是機會。全台2358萬人既可能是被傳播者、也可能是傳播者，因此每個人都是防疫關鍵點，希望使此次危機能成為轉機。

蘇貞昌表示，防疫警戒標準進入第二級，是面臨未知結果的挑戰，而且挑戰持續變化中。經過一年多的安全穩定後，無論是政府機構或國人同胞難免因日久而鬆懈，但大家發生變化馬上繃緊神經，施打疫苗意願提高、人數增加，也立刻準備防疫物資。

蘇貞昌指出，相較一年多前剛發生疫情時，台灣更有經驗、機制及物資更豐富、疫苗更多，且民眾知識更高、更懂得如何做好保護，更能辨識假訊息，目前正陸續進口疫苗並開始施打，接著可以自行生產疫苗。

蘇貞昌表示，上述這「5個更好」是去年事發時沒有的，所以是個「機會」在這五個條件基礎上，只要每個人、每個機關及每個部會都做到位，就能面對這次挑戰而順利過關，不僅市政府的責任，也是對大家的期待。

蘇貞昌指出，全台2358萬人既可能是被傳播者、也可能是傳播者，因此每個人都是關鍵點，傳播鏈可能在此開始或繼續、也可能在此終結，希望每個人都做好關鍵點。同時，請所有部會首長發揮最大功用，加強圍堵、迅速通報、嚴密隔離，擴大匡列並適時公布確診足跡。

蘇貞昌強調，目前物資比起去年不可同日耳語，目前口罩庫存達8億片、一天可生產4千萬片，包括酒精等各方面防疫物資、民生物資及衛生紙等都非常充足，一開始難免因疫情變化而引發搶購，但這是一時現象，唯有共同建立信心才能消除。

疫苗施打方面，蘇貞昌指出已開放到第八類，請相關部會首長盤點所屬目前可施打的相關人員，並鼓勵施打，以保護、家人和社會。同時，希望各部會首長不但要做好防疫的斷鏈者、要求者、督管者，並根據疫情變化因應情勢、超前部署，將此次危機化為轉機。

(時報資訊)