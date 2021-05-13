中鋼(2002)今日開出6月內銷單月盤，平均調幅達8%，且為連續第12個月漲價。中鋼認為高鋼價漸成為疫後新常態，且在國際經濟加速成長，各國政府更加重視氣候變遷的影響。中國大陸也宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。

短期來看，大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮，煉鋼原物料成本高漲，鐵礦砂創229美元新高，全球鋼價屢創歷史新高；世界各地鋼價漲勢持續延燒，鋼鐵市場呈現欲小不易之格局。

受惠鋼價續漲，中鋼第二季業績可望比第一季持續成長，中鋼對下半年看法仍偏正向，今年上游的中鋼獲利比去年大幅成長可期，下游的鋼廠也隨著鋼價調漲，需求增強，今年全數的鋼廠都可獲利，不少鋼廠營運創逾十年新高，甚至挑戰歷年新高，前波的鋼鐵股大漲實為「有基之彈」。

中鋼第一季營運創合併報表以來新高，營收978.22億元，每股稅後純益0.58元。隨著鋼品需求持續暢旺且價格續漲，中鋼本季營運表現可再優於上季。

鋼廠第一季同步受惠市場熱絡及漲價，以新光鋼(2031)每股淨利2元表現最佳。另外，中鋼集團中鴻(2014)第一季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年。

位居產業下游的鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市需求強勁，加上受惠鋼價調漲，本業獲利大增，第一季淨利11.04億元，每股盈餘0.58元。盛餘(2029)第一季EPS為0.86元，也明顯優於去年同期的小虧。展望今年，隨著鋼市全年看旺，業績均將比去年大幅成長。

隨著大陸寶鋼、台塑河靜鋼盤價均大幅開高，中鋼今日開出6月內銷單月盤，平均調幅為8%，連續第12個月漲價。其中，熱軋鋼板漲2,300元，漲幅仍相對亞洲鋼價少。

中鋼公司指出，全球經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，高鋼價漸成為疫後新常態。

全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁，美國GDP高達6.4%，中國大陸創下18.3%的驚人增幅；行政院主計總處發布台灣今(110)年第一季經濟成長估值為8.16%，創下十年來新高，並上修全年GDP成長率至5.1%，外銷訂單連10個月出現正成長。

在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，自5月1日起取消146項鋼品出口退稅，並將生鐵等產品進口關稅降至0%及6月1日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能，河北省今年將關閉20座高爐及20座轉爐以期達成減碳目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。

大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮，上海流通行情推升每公噸6,700人民幣(約1,037美元)；東南亞突破站穩1,000美元；歐洲地區追漲至1,250美元；美國逼近1,700美元，且歐、美鋼廠接單交期已排到第四季，追貨力道強勁。此外，亞洲一級鋼廠如大陸寶武鋼及越南河靜相繼開出高盤，其中河靜熱軋6~7月交期價調漲120美元，世界各地鋼價漲勢持續延燒，鋼鐵市場呈現欲小不易之格局。

(時報資訊)