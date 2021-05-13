合勤控（3704）集團旗下子公司兆勤科技（Zyxel Networks Corp.）今（13）日宣布一舉拿下歐洲德國Channel Excellence Awards 2021及義大利Channel Awards 2020 「最佳中小企業網通供應商」（Best Networking Vendor for SMEs）成為網通設備廠的台灣之光！

兆勤科技指出，今年3月公佈的「Italian Channel Awards 2020」，是由義大利極具公信力的媒體ChannelCity所主辦，至今已邁入第七屆，此活動開放上百位資通訊產業相關的通路合作夥伴，針對滿意度/意見調查歷經三階段4個月的激烈投票。最終，來自台灣的Zyxel在「最佳中小企業網通供應商」項目，打敗眾多國際大廠，取得總投票數27％壓倒性的高票，獲得通路夥伴的一致肯定。

稍早，德國知名媒體Channel Partner舉辦的年度「Channel Excellence Awards 2021」，針對2,300位德國IT通路經銷夥伴展開調查，此活動堪稱全球通路界最大規模的票選活動，Zyxel也以黑馬之姿強勢上榜，成為前三名中唯一非德國品牌的獲獎者，超越眾多美系一線品牌，也是今年名次進步最多的品牌。主辦單位表示2020年受疫情的影響，通路對無線網路產品的需求非常強勁，獲勝品牌普遍都在無線、遠距辦公等應用中表現優異，也因為如此，專做企業巿場的品牌排名普遍下跌。

負責兆勤科技在台灣銷售業務的子公司勤紘科技副總經理蘇以青表示，2020年受全球疫情影響，中小企業與網路服務供應商都面臨了全新的挑戰，兆勤科技致力提供簡單設定兼顧安全性的網路解決方案與專業技術支援，大幅提升遠距工作的生產力及安全性，成為國內外中小企業與合作夥伴的強力首選。未來，Zyxel仍將持續深耕專注為中小型企業和通路合作夥伴提供快速、可靠和安全的雲網路解決方案。

蘇以青強調，儘管去年歐美巿場在疫情下因大規模封城一度影響經濟活動，但從去年第三季起兆勤科技生意一路回溫，商用無線產品線更在疫情陰影之下創下歷史新高，也算難能可貴。

(工商 )