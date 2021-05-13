行政院環境保護署13日表示，近年來紙餐具回收率持續提升，回收率由2017年的48.31%大幅提升到2020年的89%，創下紙餐具回收以來最高紀錄。

環保署說，2020年環保署與地方環保局共同攜手推動「紙餐具循環友善店家計畫」，經輔導後約有8成共計2,900家自助餐及便當業者完成設施的設置。

環保署也輔導產業投入回收，正隆紙業從2018年加入回收紙餐具，同時中華紙漿2019年7月加入處理回收紙餐具。

(工商 )