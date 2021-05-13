2020年紙餐具回收率89％創歷年最高 15:442021/05/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院環境保護署13日表示，近年來紙餐具回收率持續提升，回收率由2017年的48.31%大幅提升到2020年的89%，創下紙餐具回收以來最高紀錄。 環保署說，2020年環保署與地方環保局共同攜手推動「紙餐具循環友善店家計畫」，經輔導後約有8成共計2,900家自助餐及便當業者完成設施的設置。 環保署也輔導產業投入回收，正隆紙業從2018年加入回收紙餐具，同時中華紙漿2019年7月加入處理回收紙餐具。 安永攜手櫃買中心 為新創企業搭建合作平台 MSCI旗艦指數 首納科創板 (工商 ) #紙餐具 #環保署 #回收率 #回收 #輔導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮東大門防疫升級 戴口罩實聯制取消試吃 14:242021/05/13 寶島 中華電資產活化 全台動起來 04:102021/05/13 產業．科技 E Ink取得Nuclera股權 跨足生物科技 13:442021/05/13 財經 日本史上第一 軟銀2020財年淨賺近5兆日圓 04:102021/05/13 全球財經 近9成去年已贖 前4月國際板債贖回僅同期1／3 14:222021/05/13 財經 因應防疫超前部署 饗賓餐旅七大品牌全台46家分店採隔桌帶位 11:322021/05/13 生活 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 《半導體》矽品、高通攜手10家供應商 落實節能減碳 13:252021/05/13 財經 史上最快失速列車 盤中711檔跌停 04:102021/05/13 產業特刊 防疫情擴散 環保署：業者可申請使用免洗餐具 11:252021/05/13 生活 茫茫荒漠工業區 蛻變為綠意盎然景觀公園化園區 11:032021/05/13 寶島 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】 限電又擴大 第五輪至19：10 累計千萬戶受影響 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 二年來首次 國巨將買回4千張庫藏股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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