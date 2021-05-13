【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永康大灣民眾在臉書社團上傳停電畫面。（摘自永康大小事／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區今天下午2點多無預警大範圍停電，包括鹽行、永大路、中正北路、中山南路等地段都傳出停電，安南區、北區也接著傳出停電，不少民眾都感到不解，紛紛上網詢問，「請問一下，知道為何大停電嗎？」台電台南營業處初步回覆，因興達電廠事故，執行緊急分區輪流停電，預計將停電50分鐘。 台南市消防局指出，全市約有1萬戶受到停電影響，包括中西區、安平區、南區、新營區、永康區出現區域性停電。 美首座大型離岸風電 拜登准了 預計2023年啟用供應40萬戶家庭 台鐵臺北松山間出軌影響近2萬旅客 已恢復雙線通車 (中時 ) #停電 #無預警 #影響 #1萬 #傳出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北3公墓公告遷葬 改環保葬可領1萬元、免付三峽場火化費用 12:092021/05/13 生活 1分鐘讀財經》嚇！台指期驚爆百億元斷頭 有散戶被抬出場 08:302021/05/13 財經 獨〉晶華酒店集團逆勢再拓點 「捷絲旅台南十鼓館」5／15開放預訂 09:052021/05/13 生活 晶片荒發酵 陸4月汽車銷量月減一成 04:102021/05/13 全球財經 女星爆和17歲歌手大談母子戀 無預警分手鮮肉舊愛現況悽慘 10:222021/05/13 娛樂 前獅子會長1傳10 妻子確診 04:102021/05/13 焦點要聞 不耐3月兒哭鬧兩度拍擊頭部致死 男子依殺人罪重判12年 11:002021/05/13 社會 《台北股市》台股Q3前波動加劇 長期布局契機現 12:342021/05/13 財經 《科技》高通台灣永續合作計畫 攜手矽品等10家南台灣供應商 13:252021/05/13 財經 疫情影響消費活動 發表會展覽暫緩或取消 04:102021/05/13 時尚消費 光顧無照按摩店 港警國安處長遭調查 04:102021/05/13 焦點新聞 社會熱門新聞 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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