台南市永康區今天下午2點多無預警大範圍停電，包括鹽行、永大路、中正北路、中山南路等地段都傳出停電，安南區、北區也接著傳出停電，不少民眾都感到不解，紛紛上網詢問，「請問一下，知道為何大停電嗎？」台電台南營業處初步回覆，因興達電廠事故，執行緊急分區輪流停電，預計將停電50分鐘。

台南市消防局指出，全市約有1萬戶受到停電影響，包括中西區、安平區、南區、新營區、永康區出現區域性停電。

(中時 )