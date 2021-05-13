黃石已婚男子侯某獨自在武漢打工，離異單身女同事宋某借錢後提出「以身抵債」，侯某原以為這是一場「豔遇」，兩人發展為情人關係後，卻未想到這竟是一場惡夢的開端。期間宋某自導自演，一人分飾三個角色，編造懷孕、身患重病、販毒等謊言，以洩露婚外情為由，採取言語威脅、恐嚇的方式進行敲詐勒索，兩年的時間向侯某索要80多萬元（人民幣，下同），最終導致其妻離子散。

大陸《楚天都市報》報導，2018年8月，黃石男子侯某來到武漢一公司擔任設備主管。侯某稱，他原本有一個幸福美滿的家庭，妻子是青梅竹馬的同學，畢業後兩人順理成章結婚，婚後生育有一個可愛女兒。

報導指出，剛到公司不到兩個月，侯某很快與公司員工熟絡了起來。也就是在此工作期間，他邂逅了離婚不久的武漢女子宋某。在他的印象中，宋某喜歡紮著馬尾辮，負責單位後勤工作。兩人同在一個公司，建立了不錯的私交。

報導稱，有次宋某稱自己4歲的兒子生病，急需一筆錢救急，便開口向侯某借錢。因了解宋某離婚後獨自帶著兒子生活，他便慷慨解囊，前後借對方1.8萬元。

「我當時真是鬼迷心竅！」直到侯某提出還錢時，宋某稱自己沒錢，但可以「以身相許」來抵債。正是宋某這一句話，讓侯某頭腦一熱，當晚兩人發生了關係。自此，他們從普通同事轉變為了情人關係。

原本，侯某以為這是一場「豔遇」，但他沒想到這只是一場惡夢的開端。「我懷孕了，你要負責！」2019年1月初，宋某突然稱自己懷孕，要侯某出錢帶她去醫院墮胎。得知宋某意外懷孕，侯某擔心鬧得公司人盡皆知，影響自己工作跟生活，於是分兩次共給宋某3萬元錢。

報導說，宋某又以各式藉口索要金錢。一個月工資僅6000多元的侯某，通過信用卡、網貸平台前前後後共給了宋某80多萬元錢。令他沒有想到的是這些錢不僅沒能讓這件事得到平息，反而讓對方步步緊逼。

侯某頂不住壓力，向妻子坦白了一切，得知真相後，無法接受現實的妻子與其辦理了離婚。

(中時 )