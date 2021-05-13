台灣制憲基金會5月2日舉行的「制憲公投與國家正常化」研討會中，與會學者分析《舊金山合約》時認為台灣主權不屬於中國一事，發言人朱鳳蓮指，《舊金山和約》是「非法無效的歷史廢紙」；台灣基金會今表示，「啼笑皆非」。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩表示，中國如此聲明，只是再次證明中國絲毫不尊重國際規範，缺乏對國際法的基本認識，任意片面撕毀國際秩序的本質。

他指出，國台辦的發言令人「啼笑皆非」，並認為《舊金山和約》係同盟國與日本為了結束二次世界大戰後的戰時狀態，在美國舊金山所舉行的締約大會後，於1951年9月8日簽署的國際條約，是戰後國際秩序的重要基礎性條約，總共有四十九個國家簽署，並送交聯合國存放，登載在《聯合國條約彙編》第136期。

他說，指該條約是「廢紙」，不但違反常識，也是對其他國家極不尊重的行為，顯示中國動輒將與自己當前立場不合的國際文件稱為「廢紙」，包括自己所簽署的《中英聯合聲明》，與依據自己批准的《聯合國海洋法公約》所做成南海仲裁判斷。

他表示，在台灣，學者有依據其知識與理念進行意見發表與溝通的思想自由與學術自由。不像在中國，學者只能說當局所允許的話，甚至沒有不表態的自由，這是台灣與中國的極大不同。本會將持續堅決捍衛這樣的自由，免於思想審查與政治壓迫，特別是來自其他國家當局的威嚇。

(中時 )