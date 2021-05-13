大陸國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山今（13日）表示，達到群體免疫的一種方式是大規模的疫苗接種，這需要2-3年時間的全球合作，並強調，所有國家安全之前，沒有一個國家是安全的。

大陸第20屆亞洲科學理事會大會13日在廣州南沙舉辦，鍾南山出席並報告《中國新冠防控策略及疫苗研發》。鍾南山回溯了新冠肺炎疫情爆發以來，大陸以及全球範圍內的應對措施以及疫情對經濟、社會、人民身心健康造成的影響。針對群體免疫，鍾南山說，實現群體免疫的一種方式是通過自然感染（無干擾下的感染），這將造成70％-80％的感染率以及5％的死亡率，因此他稱，自然免疫不現實、不科學、不人道；達到群體免疫的另一種方式是大規模的疫苗接種，這需要2-3年時間的全球合作。

鍾南山表示，目前的疫苗對預防新冠感染的死亡、住院及加重，均有效果，但是對於疫苗的試驗在不同時期、不同地點、不同地理位置進行，很難進行頭對頭對照（head to head comparison），而疫苗的典型副作用包括：注射部位疼痛、發熱、疲勞、頭痛、肌肉酸痛，寒顫和腹瀉。

至於要達到多高的接種率才能達到群體免疫？鍾南山公布一組研究數據，分別列舉疫苗有效性達到70％、80％後，全球、大陸、亞洲以及歐洲要實現群體免疫需達到的接種率。在疫苗有效性達到70％的時候，要實現群體免疫，全球、大陸、亞洲以及歐洲接種率需分別達到89.2％、83.3％、80.2％、96.2％；疫苗有效性達到80％的時候，全球、大陸、亞洲以及歐洲接種率需分別達到78％、72.9％、70.2％、84.2％。鍾南山最後強調，直到所有國家安全之前，沒有一個國家是安全的。

(中時 )