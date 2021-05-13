台北市推動「一學區一日照」，芝山國小去年通過都市計畫委員會審議，將成為北市首間結合老人日照中心的學校，但有家長憂心收托的失智、失能長者身心變化較大，恐影響學童學習。

北市社會局長周榆修今赴議會專案報告，議員潘懷宗指出，他接獲芝山國小家長會陳情信，不滿在校內設置日照中心案，傳出學校已同意，市府也對外完成招標，結果才要和家長溝通、協調，簡直是霸王硬上弓。

潘懷宗表示，由於日照中心以照護失智、失能長者為主，家長擔心長者對學童的幫助不是那麼大，他也認為托老不是只有失智、失能的長者才可，像托嬰中心也不是全是有問題的嬰兒。

對此，周榆修回應，4月28日、5月7日及5月12日有和家長溝通，家長會提出包括出入動線要分開，走道和樓梯間設置門禁系統，但家長還是有疑慮，擔心失智者身心變化比較大，日照中心是否不要只限於失智者或降低比例。

周榆修說，包括感染管控、火災、地震、風災逃出動線也會和校方與廠商討論。

社會局老福科長楊雅茹補充說明，失智、失能有程度區分，日照中心收托的對象是較輕中度長者，在校內設置日照中心也有回饋措施，比如中低收入學生獎學金、捐贈AED等。

校方表示，家長對日照中心營運動線、廠商管理有疑慮，學校、家長和廠商未達共識前，不會貿然開放。

(中時 )