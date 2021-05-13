新冠肺炎疫情升溫，航空業防疫出現漏洞，本土病例暴增，議員徐巧芯點名民進黨立委范雲，開協調會強烈建議把機師從原本的「5＋9」調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），現在事情爆發被抓戰犯的時候，才趕快改口說沒有施壓，民進黨應要求她請辭不分區立委。

徐巧芯指出，民進黨不分區立法委員有開過協調會，邀請衛福部、民航局列席，力主把機組員的防疫措施調整為「3＋11」，被批評後，范雲雀說這些是政治口水、是謠言。

徐巧芯表示，沒想到現在流出錄音檔，范雲在協調會中是這樣講，「我們是強烈建議回到3＋11」、「希望4月11號就回到3＋11」，這幾乎已經很明確了，就算採納這個建議的指揮中心當然也有問題，立法委員施壓也不能說不是事實。

徐巧芯認為，范雲裝作不知道民代做事的方法，民意代表接受陳情當然是天經地義，但也必須負上把關的責任，通常接到陳情以後第一件事並不是馬上召開協調會，而是助理會先打電話和局處瞭解，才能判斷要不要進入協調。

徐巧芯說，進入到當面協調的階段有兩個情況，一是如果民代判斷陳情人的建議合理且必要，可開會討論解決方式，二是知道事情無法解決，但認為可以讓陳情人向局處反應心聲或意見。

徐巧芯直言，很明顯范雲早就有自己的看法，接受了「3＋11」的主張，並不是單純讓雙邊表達看法而是要求政府要比照辦理，現在事情爆發被抓戰犯的時候，才趕快改口說沒有給予任何壓力，就是騙騙一般民眾不了解民代做事的方式和思維。

徐巧芯痛批，從去年的「口罩五傻」事件，到現在讓國門洞開引病毒入關，這犯傻已經是第二次了，范雲應該要道歉，民進黨應該要求她請辭不分區立委，給民眾一個交代。

(中時 )