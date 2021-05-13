據「Breaking Defense」12日報導，在沉默多年後，美國陸軍發言人終於披露陸軍長程極音速武器(Long Range Hypersonic Weapons, LRHW)射程逾2,775公里；且這一數字可能與美國海軍「傳統瞬發打擊」(Conventional Prompt Strike, CPS)的射程相當。Breaking Defense分析，這個數字意味著如果台北受到共軍的包圍，遠在關島的美國陸軍也能彈襲共軍。

報導中指出，美陸軍發言人證實LRHW的射程遠超過2,775公里，且如此的距離讓一切充滿可能性。陸軍多年來始終沉默，不願說明LRHW的真實射程；如今在美各軍種高層針對極音速計畫進行協調後，陸軍首度鬆口說明LRHW資訊。

報導中想定，如果大陸武力犯台，但美國在亞太的盟友拒絕美國使用領土或領空，此時遠在關島的美陸軍也能使用LRHW痛擊包圍台北的共軍。不過，現實世界是華府盟友允許美飛彈單位使用其領土，而位在日本、南韓的砲兵連則能打擊中國大陸境內1,000英里的目標。甚至，人稱美國海軍的CPS，更能由身處太平洋的潛艦或軍艦發射飛彈，支援台灣軍隊。

目前國防部、國防高等研究計畫署與國防部長辦公室，關於研發與採購極音速武器的計畫高達70多項。美國國會稽核處(Government Accountability Office)呼籲，五角大廈應出面協調極音速武器的研發與採購，釐清角色分工與責任，以免項目重複浪費成本或技術出錯。

報導進一步分析，儘管陸軍的聲明稿看似只能說明陸基版LRHW射程；但海軍海射CPS武器使用極為相似的火箭瞬發推進器與極音速滑翔彈體，故兩者不太可能出現射程落差。換言之，如果陸軍的LRHW射程能到2,775公里，海軍版的肯定也行。

另一方面，美國空軍正研發多款可自戰機上發射的極音速武器，而這需要不同的工程方法並產生不同射程。

報導中解釋，相較於陸軍的車載發射器，海軍艦射與戰略轟炸機的機動性無疑更高，能在國際水域與空域中發射而無須考慮盟國態度；不過，陸基發射器的優點在於成本更低，且可利用地形躲避對手的攻擊，這在海洋與空中無法達到的。也因此，陸軍LRHW的支持者認為飛彈可扮演重要的輔助角色，能彌補海軍與空軍武器的不足。隨著五角大廈預算愈來愈緊繃，三個軍種的辯論也愈演愈烈。

(中時新聞網)