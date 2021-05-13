壽險公司總經理壓力真的很大。三商美邦人壽13日公告，原總經理張鎮坤辭職，由財務長陳宏昇升任，但此人事案仍待金管會核准。張鎮坤是在2018年5月接任三商壽總經理，今年剛好滿三年，而三商壽從2016年起，不到五年，已更換第三位新總經理。

今年3月底資產規模1兆3,675億元的三商壽，在國內壽險公司中可排第七大，首季稅後獲利16.35億元，較去年同期成長154％左右，每股稅後盈餘0.65元。

2012年12月上市的三商壽，是目前唯一未加入金控的上市壽險公司，但其獲利金額一般都會被拿來跟國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽等金控下子公司相比，今年首季金控下大型壽險公司至少稅後都賺逾70億元，同時三商壽近來淨值比都在3～4％之間，也讓沒有金控富爸爸的三商壽壓力極大，13日收盤價9元。

三商人壽從2016年11月原總經理孟嘉仁申請提早退休、2018年3月接任的總經理楊棋材又閃辭，2018年5月董事會通過由原保誠人壽退休總經理張鎮坤接任總經理，到今年5月張鎮坤又辭職，由財務長陳宏昇接總經理，五年內已是第三位新總經理。

據了解，有30多年壽險資歷、具美國精算師執照，曾任職香港AIA人壽、台灣南山人壽、保誠人壽的張鎮坤，是財務高手，原本與三商美邦人壽的合約就是三年，這次應是約滿辭任。

(工商 )