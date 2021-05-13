患有重大傷病的58歲趙男，獨自離家未歸，家屬著急報警協尋，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警尋獲時，趙男身上有受傷，還打赤膊，員警拖下身上外套，罩在他身上。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

患有重大傷病的58歲趙男，獨自離家未歸，家屬著急報警協尋，也在霧峰人俱樂部社群貼文拜託大家幫忙尋找。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「警察先生，我爸爸生病了，又不見了，快幫我找找。」中市警局霧峰分局萬豐派出所，日前晚間民眾著急的向警察請求協助，指其父親，有重大傷病，卻獨自外出，員警立即展開地毯式搜索，迅速找到58歲趙男受傷倒在路旁，緊急送往醫院救護，阻止憾事發生。

民眾趙先生，10日晚上10點向萬豐派出所報案表示，其父親（58歲）有住過醫院加護病房兩星期，平時有吃安眠藥及有嚴重肝硬化等重大病史，且之前有發生過自行外出暈倒在路上的情況，這次又獨自外出許久未回，家人遍尋不著，也在霧峰人俱樂部社群貼文拜託大家幫忙尋找。

因失蹤者患有重大疾病，搜尋刻不容緩，員警判斷地緣關係，先往其住所霧峰區中正路79巷附近地毯式搜索，再往外擴展，直到11日上午5時，終於在霧峰區光明路41巷6號附近的大圳溝旁尋獲58歲趙男。

但當時趙男頭部及嘴角都有流血受傷，員警一看大驚，趙男表示，是自己跌倒受傷，但警方不敢大意，仍聯絡救護車送往亞大醫院救護，並通知家屬往醫院照顧，家屬感謝警方積極幫忙尋找，因為附近都是田地及灌溉溝渠，若不慎掉入溝渠，可能會發生憾事。

霧峰分局長陳家銘表示，員警積極為民服務，協助走失民眾返家，積極作為深獲家屬感謝與讚揚，樹立警察優良形象，足為同仁表率；並呼籲民眾，家中若有老人、失智病患，可向台中市政府社會局申請愛心手鍊，並將該手鍊佩掛在身上，如不慎走失時，尋獲單位可立即透過愛心手鍊，減少老人家在外的風險。

(中時 )