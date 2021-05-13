華航機師染疫風暴持續延燒，出現社區感染防疫破口，民進黨立委范雲被爆出，曾在4月1日召開協調會，強烈建議國籍航空機組員檢疫放寬為「3＋11」，不過，范雲強調未施壓。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新批評，好不容易維持的防疫成績，被妳一兩句施壓造成破口，還想推卸責任，呼籲民進黨要認錯而非護短，而范雲該自行請辭。

中央疫情指揮中心上個月15日調整國籍航空機組檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），媒體踢爆是因為4月1日民進黨立委范雲邀集相關部會開協調會，表達強烈建議的訴求，不過，范雲前天在臉書強調她並未施壓。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新說，范雲說她沒施壓，但事實證明范雲是「說謊國家隊」的一員，全民共同努力，好不容易維持的防疫成績，竟被妳一兩句施壓造成破口，如今還想推卸責任。

鄭照新表示，全民經濟損失都是因為范雲的關說而來，妳不用負責嗎？他認為，民進黨該認錯，而非護短，而身為破口製造者的范雲本人，也該辭職了。

(中時 )