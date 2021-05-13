今（13）日凌晨4時48分，新北市中和區景平路聚集8名年輕人，不明原因施放信號彈及開槍，隨即駕車、搭車逃逸。警方獲報到場採證，採集到1枚90手槍子彈彈殼、紅色的信號彈拉環，警方下午已傳喚其中6人到案，初步了解是兩方人馬為1萬多元債務引發的糾紛。

中和分局凌晨4時許獲報，景平路有年輕人施放信號彈後又開槍，秀山派出所及線上警力立即趕到現場，但滋事民眾均已離去，經通知鑑識人員到場，現場採集到90手槍子彈彈殼1枚及疑涉案人遺留的檳榔渣。

警方表示，經調閱監視器，發現共8人聚集，現場並無傷者，亦未尋獲彈著點，案發後涉案人分別駕車、搭計程車逃逸，隨後鎖定1輛自小客車追查。

警方上午掌握涉案等人身分，已陸續傳喚6人到案，其中29歲許姓男子坦承為朋友出頭故燃放信號彈，何人開槍則無人承認。警方除繼續查緝未到案2人，也將查明開槍犯嫌。

(中時 )