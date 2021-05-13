案1203群聚個案到過好市多新莊、北投店 昨消毒今營業 15:312021/05/13 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案1203相關接觸群聚個案到過好市多新莊店和北投店，昨晚皆已消毒，今正常營業。（本報資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（13日）稍早公布「案1203相關接觸群聚案公共場所活動史」，5月9日11時至14時足跡到過好市多新莊店，5月10日約12時到過好市多北投店，好市多副總王友梅今表示，昨晚接獲警局疫調得知消息，閉店後已全面大消毒，今正常營業。 目前好市多全台分店防疫措施皆升級，進場人數控制減少2成，前天已將內用區桌椅全撤掉，試吃活動1、2周前全都暫停。 北市匡列出高危險傳染區 禁3人以上民眾脫下口罩群聚交談、飲食 阿公店2確診小姐都愛進香 彰化2宮廟二度大消毒 (中時 ) #好市多 #案1203 #北投店 #營業 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央一口氣公布海量確診足跡 北市府怨「太晚講」正釐清消毒點 17:132021/05/13 生活 基市環保局動員10人、6噴霧機 中正區新豐街大消毒 10:342021/05/13 生活 破紀錄 單日暴增本土16例 疫情警戒近日恐升至三級 04:102021/05/13 焦點要聞 染疫獅子會前會長曾去過 林口三井Outlet：昨晚已消毒 15:472021/05/13 生活 本土個案激增民眾嚇歪囤貨 好市多：今起限購衛生紙、口罩 11:002021/05/13 生活 SOGO復興館昨主動防疫消毒 今正常營業 11:412021/05/13 生活 增3例不明感染源 1人就診5次未發現 04:102021/05/13 焦點要聞 今新增逾10案例疑與阿公店有關 北市府下令：172家業者停業3天 11:532021/05/13 社會 確診者曾至新竹城隍廟 廟方、商圈急關閉消毒 17:262021/05/13 生活 基隆學校機關大消毒 八大場所仍營業 04:102021/05/13 地方新聞 確診者曾至蘆竹滷味店 桃環局今日兩度消毒 14:532021/05/13 生活 生活熱門新聞 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】波及供水加壓站 4縣市將限時停水 區域曝光 - 生活 【全台大停電】全台大停電 台中市15時起停電43萬戶區域報你知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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