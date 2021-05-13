中央流行疫情指揮中心今（13日）稍早公布「案1203相關接觸群聚案公共場所活動史」，5月9日11時至14時足跡到過好市多新莊店，5月10日約12時到過好市多北投店，好市多副總王友梅今表示，昨晚接獲警局疫調得知消息，閉店後已全面大消毒，今正常營業。

目前好市多全台分店防疫措施皆升級，進場人數控制減少2成，前天已將內用區桌椅全撤掉，試吃活動1、2周前全都暫停。

(中時 )