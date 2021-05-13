潘興廣場資本管理公司創辦人兼CEO（Pershing Square Capital Management）比爾·阿克曼（Bill Ackman）在週三與《華爾街日報》（Wall Street Journal）一次採訪中談到了加密貨幣和特殊目的收購公司（SPAC）及通膨，他表示不會投資於比特幣這類加密貨幣，因為其沒有內在價值，而且自己對加密貨幣背後的技術缺乏瞭解。

阿克曼說：「我認為加密貨幣是一個迷人的現象，這是一項很棒的技術，但我並不理解它，這是有史以來最好的投機之一……但就我個人而言，我不願意在這裡投入任何有意義的資產。因此，我不會投入我們公司的資產。」

他還說，比特幣「沒有內在價值。對我來說，內在價值是由現金產生驅動的。你必須能夠建立一個貼現現金流來計算。」

關於特殊目的收購公司，潘興廣場也有可能加入，他表示：

「自11月初以來，我們一直在進行一項交易……我們將在下一個相對的短期內（數週）完成交易，否則我們將進行下一個交易。」

他將目標描述為標誌性的私人公司，但他拒絕透露這一目標，但他說這筆交易將是複雜的。

阿克曼在這次採訪中還示警，通膨不可能是暫時的，聯準會最終可能不得不升息。

(中時新聞網)