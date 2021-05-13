近日58同城、安居客發布2021年《4月重點城市租房趨勢報告》，報告顯示，一線城市中北京平均租金最高，領先其他城市；上海16區平均租單月變化都有不同程度的上漲。另外新一線城市中成都、杭州、天津和長沙租房熱度與一線城市租賃市場類似，單月出現一定回落，但平均租金整體表現穩定，變化不大。

根據大陸DoNews引述該報告顯示，一線城市中北京市平均租金為每月5863元（人民幣，下同），密雲區平均租金環比漲幅最高為9.1％，其次為懷柔區，平均租金單月漲幅為8.4％。

廣州區域新增房源量方面，增城區單月漲幅最高為5.6％，天河區位居其後環比上漲3.8％。4月廣州平均租金為每月3459元。深圳平均每月5082元，其中福田區平均租金環比漲幅最高達到3.4％，除龍華新區和坪山新區外其他各區均出現不同程度的上漲。

新一線城市中成都4月份新增房源量方面，成都4月份平均租金為每月1486元，郫都區單月上漲1.2％，領先其他區域。

4月杭州平均租金為每月2935元，餘杭區單月漲幅最高達到3.5％，西湖區上漲2.6％緊隨其後。天津平均租金為每月1923元，長沙為每月1886元。

(旺報 )