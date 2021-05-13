台灣社區感染爆發，國民黨立委賴士葆指出，過去疫情指揮中心採取防疫旅館、居家檢疫，有症狀才要採檢。去年八月彰化衛生局長葉彥伯因採檢無症狀者發現確診案例，竟因此被政風單位調查。當諾富特飯店成為防疫破口，現在指揮中心獎勵通報採檢，相較於過去的跋扈專權，衛福部長陳時中欠葉彥伯一個道歉。

賴士葆表示，台灣過去的確診案例少，成為防疫的亮點，指揮中心每天刻意追求「＋0」的紀錄，幾乎有點走火入魔。當大部分國家都採擴大採檢，但是在台灣是鐵板一塊，普篩、快篩都不被允許，被美化的數字背後，疫情的真相被遮蓋隱瞞，至終就是紙包不住火。現在疫情儼然失控，台北市研擬要大量快篩，儘快找出確診者。

賴士葆質疑，疫苗的採購黑箱作業進行一年多，失誤連連，過去說要進來3千萬劑、5百萬劑全都落空，指揮中心一籌莫展，現在總算願意開放採購權力給地方政府。防疫工作重中之重的關鍵是施打疫苗，台灣施打疫苗已經落在全世界的末段班，政府沒有能力買到疫苗，不再緊抓著權力不放，總算知錯能改，善莫大焉。

(中時 )