萬華茶室女確診者5月7日隨著進香團，搭乘遊覽車停留在鹿港鎮竹安宮，已全面消毒，接觸者已全面採檢、隔離，竹安宮魏府三公爺今天降旨不可自驚之，並提供符水。（林國忠提供／吳敏菁彰化傳真）

萬華茶室女確診者5月7日隨著進香團，搭乘遊覽車停留在鹿港鎮竹安宮，已全面消毒，接觸者已全面採檢、隔離，竹安宮魏府三公爺今天降旨不可自驚之。（林國忠提供／吳敏菁彰化傳真）

萬華茶室女確診者5月7日隨著進香團，搭乘遊覽車停留在鹿港鎮竹安宮，已全面消毒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

萬華茶室女確診者5月7日隨著進香團，搭乘遊覽車停留在鹿港鎮竹安宮，已全面消毒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

萬華茶室女確診者5月7日隨著進香團，搭乘遊覽車停留在鹿港鎮竹安宮、芳苑鄉普天宮，兩廟擴大消毒，彰化縣衛生局至下午3點為止，已經匡列72人，全數都安排到醫院進行採檢。竹安宮今天也降旨，曰「不可自驚之」但今年南部進香已經取消。

鹿港竹天宮今天張貼公告，「四月初一日，「此疫再起，為免他境對無本境有所疑，參香一事不出行，眾弟子信女不可因此事而驚之，吾一令符一金符、符芙蓉三艾草七枝化一淨水，若有他弟子信女不安可用此一淨水五日」，竹安宮最後並再強調「不可自驚之」。

12日女確診足跡曝光後，彰化縣衛生局就派員到兩宮廟進行大消毒，鹿港鎮公所除了到兩宮廟，也進行全鎮各公共區域的大消毒。

彰化衛生局第一時間也匡列竹安宮15位接觸者，芳苑普天宮匡列24位接觸者，全都安排到醫院採檢，百分之百配合。

今天持續追蹤，匡列者已經累積到72人了，都進行採檢、居家隔離。彰化縣衛生局表示，進香團事搭乘遊覽車賴進香，定點入廟參香，沒有去逛街等其他地方，拜拜完就搭車離去，在鹿港停留約1個小時，到芳苑停留稍久，因為是在芳苑吃午餐。

鹿港竹安宮主委林國忠表示，宮內供奉魏府三公爺，特別降駕，曰信徒自驚了。取消今年南部进香，並以血符給信徒消災解惡。

(中時 )