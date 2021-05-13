資深媒體人許聖梅風格嗆辣敢言，是各大談話節目的固定來賓，近日她在節目中談到已逝男星大炳當年離世時，許聖梅在攝影棚講到相關新聞，卻發生幾件離奇的事情，即便過了許多年，還是令人心裡發毛。

許聖梅在節目《新聞挖挖哇》表示，每當有藝人往生時，節目都會開一個主題聊其生前的回顧，有時候會感應到亡靈被召喚到現場，像是大炳（余炳賢）2012年病逝北京醫院的加護病房，她受邀在某個談話性節目聊大炳生前的故事，為顧及錄影品質，許聖梅把手機關機並放置桌上，想不到才說到一半，手機忽然出現一段音量很大的說話聲，原來是自己剛剛說的話全被錄下、並重新播放，但她確定沒碰手機，且不會使用錄音功能，此時主持人特地拿起她的手機查看，果然是關機的狀態。

雖然覺得有點不太對勁，許聖梅還是硬著頭皮繼續說第二次，想不到又出現詭異的事情，攝影棚的厚重大門忽然開啟，「那個門不是隨便能打開，因為門要隔音、門很重」坐在附近的工作人員都被嚇到大叫，探出門外看是誰開的，卻沒有發現任何人；許聖梅越想越怪，向主持人提出：「還是換人講？」主持人認為她已經準備好了，堅持不換人，許聖梅只好第三次聊重談大炳，終於順利完成錄影。

想不到這集節目播出後，主持人和來賓全部被消音，長達1小時都像默劇，許聖梅向製作單位詢問發生什麼事，「錄製完聲音是正常，送上去的帶子也是正常的，不知道為什麼播出就是沒有聲音」許聖梅猜想可能是大炳拒絕在電視上提到他，此時節目裡邀請的命理師透露感應到大炳的亡魂在現場，「大炳念力很強，他不願意就是不願意」。

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【精華版】大炳亡魂有感應！許聖梅嚇破膽全場發毛

(中時新聞網)