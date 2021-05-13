台電傳電力中斷警訊，興達電廠出事停機供電不足。剛全台不少民眾都收到這個警訊，目前多地傳出停電！台電表示，目前正在緊急會議中，了解範圍和狀況，稍晚會對外說明。台電表示，電費單「C或D」將輪流停電。

關於興達電廠事故，台電說明，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

受到停電影響，台電也接獲板橋、新店、五股、土城、蘆洲、中和、樹林皆有大範圍停電情形，目前新北119接獲4件火警查看(皆因停電造成發電機啟動冒白煙)、2件電梯受困(均已脫困無大礙)，相關停電原因查詢中。

因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

(中時 )