全台大停電！受興達電廠事故全廠停機影響，台電台中區處表示，台中地區在15：00緊急進行分區輪流停電，下午3時至3時30分停電區域有烏日、南區、北區、北屯、潭子、北區、西區、中區及南屯等地共2萬9977戶停電。

(中時 )