【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 15:392021/05/13 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！受興達電廠事故全廠停機影響，台電台中區處表示，台中地區在15：00緊急進行分區輪流停電，下午3時至3時30分停電區域有烏日、南區、北區、北屯、潭子、北區、西區、中區及南屯等地共2萬9977戶停電。 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 (中時 ) #3時 #停電 #台中 #全台大停電 #2萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】宅神「不想多說」 網友刷整排：用愛發電 16:272021/05/13 政治 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 15:512021/05/13 社會 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 確定有第三輪停電受影響617萬戶 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。