台灣與國際體壇這幾天受到疫情相當大的波及，其中超級籃球聯賽、中華職棒、P League +籃球聯賽都宣佈空場舉行或延期，而再72天東京奧運就將展開，如今許多國內外賽事也紛紛推出新的決定，如馬來西亞羽球公開賽延期、新加坡公開賽取消，全大運則將在5月13日下午4點公佈是否延期停辦。

而早前中華田徑協會已提前宣佈台灣田徑公開賽暨奧運資格賽確定取消，原本此項賽事將在今年6月5日至6日舉辦，畢竟疫情真的太過嚴重，不得不做出如此決定，而這也是台灣田徑公開賽連續兩年因疫情取消，許多想拚東奧積分、穩住手感的好手，如標槍鄭兆村、短跑楊俊瀚等都錯過機會，而比賽原本要在台北田徑場舉辦，另外賽事取消報名費將全額退費。

目前中華隊僅鄭兆村確定獲奧運門票，楊俊瀚、陳奎儒、陳傑、標槍好手黃士峰原本都有望在本賽事獲得積分前進奧運，但目前形勢恐要讓他們失望。而隨著許多國際賽事和奧運資格賽取消，東京奧運還是堅持要辦完，5月12日國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)在發佈會表示，儘管日本新冠加劇，東京等地緊急狀態被延長到5月，但國際奧委會仍全力以赴，繼續準備完整一屆的奧運會。

(中時新聞網)