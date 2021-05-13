台灣新冠肺炎疫情最近日趨嚴重，今(13日)又爆出13則本土案例，12則境外移入案例，幸好今中央流行疫情指揮官陳時中證實獅子會染疫案與萬華茶藝館有關，並指雙方有「人與人的連結」，消息一出引來網友猛虧，前美女主播蕭彤雯稍早則發文，認為以此開玩笑屬不當玩笑，「疫情當前，沒必要開的玩笑、又何必硬要添上一筆」。

由華航諾富特引發的群聚感染風波最近不斷延燒，昨公布疫情延燒到萬華，當地兩家茶藝館有兩名小姐染病，起初主因不明，讓人相當擔心。今陳時中進一步證實，蘆洲、宜蘭跟諾富特的病毒基因定序一樣，其中蘆洲確診個案，也就是獅子會前會長又與萬華茶藝館的小姐有「人與人之間的連結」，引來外界諸多聯想，導致這哏今早在臉書被許多人瘋傳調侃。

蕭彤雯發文。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

對此，「膝關節」回應：「今日金句『人與人的連結』意思是他們只有頭髮碰頭髮，大家不要想太多(誤)我實在很佩服陳部長能把文字的藝術發揮到極致又不失正確性。」而陳志金醫師說，幸好有找到連結，至少不是不明感染源，呼籲：「大家就不要再追問是什麼連結了，鼓勵染疫民眾誠實交代接觸史，疫調人員辛苦了！」

前美女主播蕭彤雯則表示，希望大家不要再拿這件事開玩笑，「部長講得如此委婉，就是不希望用詞欠周詳，造成當事人除了疫情之外的其他困擾，以及讓其他潛在高風險者對詳細交代足跡有擔憂。結果其他不相干人一直這樣搞，是希望之後確診者都不要誠實交代行蹤嗎？」並強調她非道德魔人，平時也很愛說笑，「但當這個玩笑有可能會引發一些負面效應，我覺得就不適合。尤其是疫情嚴峻時期。最高級的幽默是自嘲，不是在別人傷口上灑鹽讓更多人來笑。」

(中時新聞網)