台電下午緊急發布停電公告。(圖/民眾提供)

高雄興達發電廠13日下午因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計13日15時開始緊急分區輪流停電，全台各地陸續傳出災情。台電網站目前無法連上，目前新竹科學園區回報暫無影響，南科高雄園區有停電狀況，目前約40多家小型廠商受波及，台積電、聯電等大廠未傳災情，受影響程度持續調查中。

興達發電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區交界處，總裝置容量為4325.95MW，次於台中發電廠及大潭發電廠，居台灣第三位。興達電廠1、3、4號機組跳機，目前各地科學園區陸續回報問題，目前竹科暫無影響，南科高雄廠區則是有部分廠商受到影響。

管理局表示，南科40多家使用22.8kV饋線的小型廠商受波及，至於台積電、聯電、群創等大廠都是使用161kV饋線，目前未傳出災情。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，園區廠商都有裝不斷電系統，管理局正一一詢問廠商受影響程度，會陸續回報；由於供電不足，台電將實施分區供電，台南及高雄園區C、D群組之22.8kV廠商，下午3點起也配合台電實施輪流停電，管理局將爭取園區正常供電，以減少科技廠損失。

台電表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達發電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

詳細情形後續會再陸續更新。

(中時新聞網)