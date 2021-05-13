受到興達發電廠停機影響，全台各縣市均出現分區停電狀況，新竹縣竹北市不少區域也出現停電，包含台元科技園區及周邊、高鐵特區等地，13日下午3點許均傳出停電消息。高鐵新竹站也傳出停電，但因屬離峰時間，除了電扶梯、電梯暫時無法使用外，班次未受影響。

巨城、清華大學也傳出停電，不過新竹科學園區，及新埔等鄉鎮，不過湖口、新埔鎮等鄉鎮，目前尚未傳出停電訊息。

(中時 )