【全台大停電】竹科園區未受影響 台元科技園區高鐵站均波及 15:422021/05/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣市不少區域傳出停電。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到興達發電廠停機影響，全台各縣市均出現分區停電狀況，新竹縣竹北市不少區域也出現停電，包含台元科技園區及周邊、高鐵特區等地，13日下午3點許均傳出停電消息。高鐵新竹站也傳出停電，但因屬離峰時間，除了電扶梯、電梯暫時無法使用外，班次未受影響。 巨城、清華大學也傳出停電，不過新竹科學園區，及新埔等鄉鎮，不過湖口、新埔鎮等鄉鎮，目前尚未傳出停電訊息。 美輸油管線停擺6天開始恢復運作 民眾恐慌購油 沒疫苗恐影響邦交 吳釗燮允提供國產 (中時 ) #停電 #傳出 #停機 #影響 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情影響消費活動 發表會展覽暫緩或取消 04:102021/05/13 時尚消費 台股崩1400點驚傳心痛消息 專家勸散戶這2項不要碰 14:162021/05/13 財經 期貨斷頭百億 新手中箭出場 04:102021/05/13 產業特刊 陸太陽能板涉強迫勞動 美國有意制裁 10:452021/05/13 兩岸 疫情升溫 電商再現搶購潮 04:102021/05/13 產業．科技 超英趕美恐功虧一簣 CNN曝耗盡人口紅利對陸的影響 10:112021/05/13 國際 炎亞綸入邪教出現人生跑馬燈 04:102021/05/13 娛樂新聞 台股盤中瀉1417點 史上最大跌幅 疫情引爆恐慌性賣壓 失守萬六 04:102021/05/13 焦點要聞 台中要再蓋一座發電廠 上千網友氣炸：陳柏惟繼續龜縮 10:442021/05/13 政治 日本禁止去過印度者入境 外交部：不影響轉機返台 12:562021/05/13 政治 《電子零件》敬鵬Q1每股虧0.14元 後續獲利屏息以待 13:422021/05/13 財經 寶島熱門新聞 【全台大停電】竹科園區未受影響 台元科技園區高鐵站均波及 - 寶島 國營企業第1 台電亞灣成立5G AIoT辦公室 - 寶島 3年沒補英文多益滿分 文華高中江予慈上台大外文 - 寶島 普台高中多元人才 國內外頂尖名校紅不讓 - 寶島 花壇鄉公所決算剩餘達5億拚了 自籌1.9億元蓋聯合幼兒園暨藝文館 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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