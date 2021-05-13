國內新冠肺炎疫情升溫，萬華茶藝館群聚案活動足跡曝光，由於案1227於2日下午1時許至台中市沙鹿某餐廳用餐，時間大約半小時，當時店內除該進香團8桌外，沒有其他客人，10名員工均有佩戴口罩，目前正自我健康監測，預計監測至5月16日，業者已於12日自行完成餐廳內部環境消毒。

業者表示，該批團客約下午1時進場用餐，在1樓席開8桌，大約待半小時時離開，由於已過中午吃飯時間，當時餐廳內沒有什麼客人。在疫情升溫後，至今客人退訂200桌，生意做不下去，將考慮暫停營業。

業者說，接獲衛生局通知後，已先進行餐廳內部加強消毒，平時餐廳也都會定期消毒，環保局今日接獲通報後，也立即前往針對周邊環境再次消毒。

市府指出，案1217曾於2日下午約1時許至沙鹿某餐廳用餐，當時店內除該進香團外沒有其他客人，10名員工均有佩戴口罩，目前正自我健康監測，預計監測至5月16日，目前身體健康狀況正常，業者已於12日自行完成餐廳內部環境消毒，環保局今日接獲通報後也立即前往針對周邊環境再次消毒。

(中時 )