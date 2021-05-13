祥碩(5269)今(13)日舉辦法人說明會，首季每股大賺逾1個股本，總經理林哲偉表示，祥碩自第二季起陸續啟動漲價，各個產品調升幅度不同，現在看到PC市場今年應該都很強勁，在產能緊張下，祥碩今年也會增加自有品牌比重，今年預計毛利率區間落在50~55%。

祥碩第一季合併營收為15.79億元，季減少21%、年減少0.4%，歸屬母公司淨利達7.14億元、季減少2.7%、年成長45%，每股獲利高達10.35元，創下歷史最佳首季表現，光是單季就賺進逾一個股本，單季毛利率為50%，季減少1個百分點、年減少2個百分點。

總經理林哲偉表示，今年第一季毛利率和預期有落差，主要是因為產能限制以及新台幣匯價影響，第二季開始會適度調整價格，有利於支撐毛利率，今年預計毛利率區間落在50~55%，最重要的還是要盡量讓客戶得到需求，祥碩對下半年和明年還是有很好的期許，下半年代工部分恐受到客戶產能影響，但自有品牌希望做到40~50%的成長。

展望第二季，林哲偉表示，往年第二季都是比較弱的，但是今年看到需求很強，應該會優於去年同期，第二季起祥碩也會陸續啟動漲價，各個產品調升幅度不同，毛利率低於平均的產品的調升幅度當然比較高、可能達20%。

面對產能緊張，林哲偉表示，祥碩和上游、封裝測試產能均維持良好關係，有一定程度的掌握，在產能緊張下，今年會在自有品牌客戶上加強，現在看到客戶需求很強，祥碩第一季AMD占比營收約50~52%、自有品牌約48%。

在USB4.0進度上，林哲偉表示，祥碩都有按照內部計畫中，該產品複雜性提高，下半年會送樣給重要客戶，明年可望導入量產，且因為USB4.0單價較高，所以應該會使用在高階產品上，祥碩看好，包括USB4.0、PCIe Gen4等高速速算在未來幾年對祥碩的營運會有重要貢獻，其是未來3~5年，祥碩會和對手做出差異化，在業界保持領先地位。

就PC市場來說，林哲偉表示，預估2021年PC需求仍強勁，品牌客戶拉貨積極，今年挑戰還是後段供應，第二季客戶對PC市場還是很樂觀，第三季開始也有新產品推出，故今年應該可以樂觀看待。

針對飛騰事件，林哲偉表示，祥碩走的是標準品，一定會遵守出口法律，對大陸CPU自主化這一塊持樂觀態度，祥碩今年第一季大陸營收貢獻就相較去年成長20~30%，占比整體營收約10~15%，祥碩也會持續經營大陸市場，假設後續飛騰問題無法解決，祥碩在其他家廠商還是有很好的和合作。

(時報資訊)