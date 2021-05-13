針對暫停中澳戰略經濟對話機制的問題，大陸商務部發言人高峰表示，澳聯邦政府對中澳經貿合作專案和既有成果進行無理限制和打壓，中方有關部門不得不作出正當和必要的反應，澳方應為此承擔全部責任；敦促澳方停止干擾兩國經貿合作的錯誤行為。

高峰今在商務部例行發布會上指出，近期以來，澳聯邦政府對中澳經貿合作專案和既有成果進行無理限制和打壓，損害兩國互信，嚴重影響企業開展互利合作的信心。中方有關部門不得不作出正當和必要的反應，澳方應為此承擔全部責任。

高峰強調，中方敦促澳方客觀、理性看待中澳合作，公平公正對待中國企業，停止干擾兩國經貿合作的錯誤行為，採取行動推動中澳關係健康發展。

此外，傳出小米已與美國防部達成共識，有望近期被移出美所謂的制裁清單。對此，高峰則回應，中方始終認為，撤銷制裁限制措施、停止打壓中國企業，有利於中國，有利於美國，有利於世界。

(中時 )