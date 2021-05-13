據大陸《財經塗鴉》消息，普華永道12日發佈2020年下半年《MoneyTree中國TMT報告》。報告顯示，2020年下半年私募及創投（PE／VC）在TMT行業的投資大幅度反彈，投資金額創造自2018年下半年以來新高。下半年TMT行業的投資數量共計2063起，較2020年上半年上升74％。

據已披露投資金額的投資項目，TMT行業投資金額為346.85億美元，較上半年上升148％。大額交易的明星專案大量出現，單筆過億投資的數量共55起，上升120％。

觀察2020年下半年TMT四大子行業中，科技行業的投資熱度持續增長，鞏固了子行業第一的位置。投資數較2020年上半年上升83％，共計1390起；投資總額上升176％，共計218.23億美元。

其中半導體行業受資本持續關注。互聯網及移動互聯網行業投資金額和投資數量也出現大幅上升，投資數量共549起，較上半年上升44％；投資總額為115.56億美元、增加141％，達到過去兩年來最高點。

從投資階段分佈來看，資本火力仍集中投資於擴張期企業。2020年下半年擴張期投資數量迎來觸底反彈，其中科技行業投資金額為子行業第一，占擴張期投資投資金額56％。

(旺報 )