受到興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計13日15時開始執行緊急分區輪流停電，台電屏東區處表示，第一輪分區停電範圍包括麟洛、萬丹、內埔、潮州、萬巒、崁頂、竹田、新埤、東港、林邊、佳冬、琉球、南州、新園等鄉鎮，合計影響用戶15萬7008戶，預計恢復供電時間為15時50分。

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(中時 )

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