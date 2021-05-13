【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計13日15時開始執行緊急分區輪流停電，台電屏東區處表示，第一輪分區停電範圍包括麟洛、萬丹、內埔、潮州、萬巒、崁頂、竹田、新埤、東港、林邊、佳冬、琉球、南州、新園等鄉鎮，合計影響用戶15萬7008戶，預計恢復供電時間為15時50分。 通勤族注意！台鐵車輛出軌 台北松山間列車延誤 超英趕美恐功虧一簣 CNN曝耗盡人口紅利對陸的影響 (中時 ) #分區 #停電 #影響 #預計 #15時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情失控超恐怖 高雄計程車司機曝最新慘況 11:232021/05/13 政治 《觀光股》晶華台南十鼓捷絲旅 6月試營運 11:092021/05/13 財經 協調促成「隔離3＋11」成破口 藍委批范雲：防疫吳三桂 10:362021/05/13 政治 《科技》vivo新機搶攻5G中階市場 搭載聯發科天璣800U 14:502021/05/13 財經 1分鐘讀財經》嚇！台指期驚爆百億元斷頭 有散戶被抬出場 08:302021/05/13 財經 美首座大型離岸風電 拜登准了 預計2023年啟用供應40萬戶家庭 04:102021/05/13 全球財經 疫情重擊餐旅業 直呼最寒冷仲夏 04:102021/05/13 焦點要聞 獨〉晶華酒店集團逆勢再拓點 「捷絲旅台南十鼓館」5／15開放預訂 09:052021/05/13 生活 美國商會 42％受訪會員想離港 04:102021/05/13 焦點新聞 統一 首季狂創三高 重返榮耀 營收、獲利、EPS均為同期最佳 04:102021/05/13 財經要聞 桃園2級防疫 規畫異地辦公 04:102021/05/13 地方新聞 生活熱門新聞 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 直播》萬華茶室再爆3人染疫 陳時中：發60萬則細胞簡訊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 獅子會前會長「狩獵」足跡超廣 指揮中心公布6天行蹤 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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